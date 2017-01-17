Ректоры ведущих вузов Башкирии подпишут соглашение с муниципалитетами и работодателями о профориентации учащихся Фото: ИА "Башинформ"
Ректоры ведущих вузов Башкирии подпишут соглашение с муниципалитетами и работодателями о профориентации учащихся
Ректоры ведущих вузов Башкирии подпишут соглашение с муниципалитетами и работодателями о профориентации учащихся Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Члены Совета ректоров вузов Башкортостана проведут 19 января в городе Туймазы выездное заседание по профориентационной тематике. В мероприятии, помимо ректоров ведущих вузов республики, примут участие представители органов государственной власти РБ, руководители муниципалитетов, представители предприятий, выпускники общеобразовательных учреждений, родительская общественность.
Планируется проведение нескольких образовательных платформ, участников которых ждут мастер-классы, тренинги, лаборатории, круглый стол, родительское собрание и выставка-презентация региональных вузов.
Одним из главных событий форума станет подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве вузов, муниципальных районов и работодателей в вопросах профориентации учащихся.
Завершится мероприятие массовым студенческим флешмобом, агитирующим за выбор учреждений профессионального образования республики.