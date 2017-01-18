Московское Высшее театральное училище имени Щепкина набирает талантливую молодежь из Башкирии

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Московское Высшее театральное училище (институт) им.М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России набирает талантливую молодежь из Башкирии. Как сообщили в Минкультуры РБ, это будет целевой курс, так что представители республики смогут обучаться совершенно бесплатно.

До 15 февраля желающие могут подать документы на целевое обучение в 2017–2018 учебном году по программе специалитета «Актёрское искусство», специализация «Артист драматического театра и кино». Обучение очное в течение четырех лет.

Абитуриенты кроме 14 целевых бесплатных могут претендовать еще и на 4 платных места на курсе Д.Г.Кознова. Принимаются граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее, среднее профессиональное или высшее образование, владеющие башкирским и русским языками.

Конкурсный отбор будет проводиться в Уфе комиссией, в состав которой войдут представители ВТУ им. М.С.Щепкина, Минкультуры РБ и театральных организаций республики. Прошедшие конкурсный отбор абитуриенты допускаются до вступительных испытаний, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробную информацию можно узнать на сайте Республиканского учебно-методического центра по образованию Минкультуры РБ в разделе «Целевое обучение» и по телефонам: 235-78-16, 233-59-00.