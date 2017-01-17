В Уфе педагоги вступили в борьбу за звание «Учитель года столицы Башкортостана – 2017»

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Лучших педагогов Уфы собрал сегодня, 17 января, Дворец культуры «Моторостроитель». Здесь состоялось открытие XХ городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2017». За 20 лет в смотре профмастерства приняли участие более двух тысяч учителей. По признанию самих конкурсантов, это — состязание мощный импульс для их творческого и профессионального роста.

Как отметил заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов, многие из участников предыдущих конкурсов сегодня работают руководителями образовательных учреждений Уфы, республики, вносят свой вклад в развитие и совершенствование отрасли образования на постах в органах власти различного уровня.

«Великие учителя всегда воспитывают великих учеников. Именно поэтому так важно поддерживать и чествовать преданных делу талантливых педагогов, и конкурс «Учитель года столицы Башкортостана» — хорошая возможность для этого, — отметил замглавы. — Количество участников ежегодно увеличивается, хорошей традицией также стало участие в нем молодых учителей. Педагоги, присутствующие сегодня в зале, — необыкновенны во всем, творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные люди, которые не только обучают подрастающее поколение, но и ведут важную научно-педагогическую деятельность, разрабатывают авторские программы, внедряют в учебный процесс новейшие технологии».

Состав учебных дисциплин, которые представляют участники конкурса, многообразен: русский язык и литература, история и обществознание, информатика и ИКТ; английский язык, география, математика и другие. В очном этапе за звание победителя борются 48 учителей. В конце прошлого года они уже успешно прошли заочный этап, где представили эссе на тему «Учитель – профессия будущего» и свой интернет-ресурс. С 18 января начнутся новые испытания: в гимназии №105 пройдет методический семинар. 25-26 января в лицее № 52 и в гимназии № 105 запланированы открытые уроки и их самоанализ, с 23 по 27 января – мастер-классы, 30 января – «Образовательный проект» и 31 января – круглый стол.

Наряду с лучшим учителем Уфы выберут «Учителя года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана». На это звание претендуют 23 педагога. Итоги будут подведены в феврале.