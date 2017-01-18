На открытии перекрестного года туризма Россия – Австрия отмечен высокий туристский потенциал Башкортостана

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова приняла участие в мероприятиях, посвященных старту перекрестного Года туризма Россия — Австрия. Официальное открытие Года туризма состоялось 12 января во дворце Хофбург (Вена), одном из главных символов австрийской столицы, сообщил помощник сенатора Марсель Вахитов.

В церемонии приняли участие генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и руководитель Департамента туризма и исторических объектов Министерства науки, научных исследований и экономики Австрии Элизабет Удольф-Штробль, представители 60 российских регионов.

В ходе презентации туристических и культурных проектов регионов России заместитель министра культуры России Алла Манилова наряду с Санкт-Петербургом, Татарстаном и другими регионами с богатым туристским потенциалом отметила Республику Башкортостан, в качестве одного из самых перспективных регионов России по развитию туризма и совместных российско-австрийских проектов.

Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова считает важным развитие контактов между странами, и особенно между субъектами Российской Федерации и федеральными землями Австрии.

«Перекрестный год туризма – это не только увеличение туристических потоков. Важно, чтобы в рамках проведения перекрестного года туризма было отработано множество различных форм культурного обмена с выходом в туристическую сферу», — сказала Лилия Гумерова.

Парламентарий отмечтила, что главное в данной работе – это наладить прямые контакты между российскими регионами и федеральными землями Австрии.

«Год туризма позволит установить плотные экономические связи, гуманитарные отношения с австрийскими партнерами. И сегодня мы ведем работу над тем, чтобы Республика Башкортостан стала одной из пилотных территорий по реализации совместных российско-австрийских проектов в сферах туризма, экономики, инвестиций и культуры», — сказала Лилия Гумерова.

Также сенатор сообщила, что планируется совместная разработка двустороннего туристского проекта «Музыка без границ: Великие композиторы России и Австрии» между Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Музеем Истории искусств Австрии и Музеем Исторических музыкальных инструментов Австрии.

Во дворце Хофбург прошла конференция российских и австрийских экспертов по городскому и культурному туризму, посвященная главным образом городскому туризму и развитию въездного туризма. Завершилось открытие Года туризма Россия — Австрия «Имперским балом».