Православные христиане Башкирии отметят Крещенский сочельник Фото: Олег Яровиков Православные христиане Башкирии отметят Крещенский сочельник Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Православная церковь отмечает день Навечерия Крещения Господня или Крещенский Сочельник. Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. Это день строгого поста. В храмах 18 января, как и на само Крещение, традиционно совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды.

С наступлением Крещенского сочельника у верующих кончаются святки — «святые дни», сообщает РИА Новости. Слово Сочельник происходит от слова «сочиво» — традиционной на Руси пищи из вареной пшеницы с медом и изюмом, сейчас обычно заменяемой рисом, которую было принято готовить в крещенское «навечерие».

Крещенский сочельник — день строгого поста накануне Богоявления — служит для верующих подготовкой к одному из главных церковных праздников. В сам праздник Крещения 19 января Православная церковь вспоминает о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно Священному Писанию, была явлена Пресвятая Троица: Бог Сын, Бог Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно совершал в эти дни богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя и в московском Богоявленском соборе в Елохове. Однако в этот раз патриарх не сможет принять участие в праздновании, поскольку проходит лечение.

В народе также существует традиция купания на Богоявление. Вечером 18 января священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду. В память о реке Иордан, в водах которой был крещен Христос, такие проруби называются иорданями.

По данным МЧС РФ, в этом году около 1,5 млн человек по всей России могут принять участие в крещенских купаниях, планируется открыть более 3,5 тысячи мест для купания. В Башкортостане традиционно в ночь с 18 на 19 января перед праздником Крещения Господне (Святое Богоявление) многие граждане будут участвовать в обрядовых купаниях. Организация работы по оборудованию мест массового купания и обеспечение их безопасного функционирования возложена на органы местного самоуправления.

Список мест массового купания в период «Крещенских купаний» размещен на сайте Уфимской епархии.

Главное управление МЧС России по Башкортостану призывает население воздержаться от купания в необорудованных местах — это может быть опасно для жизни.