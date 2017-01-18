Российских туроператоров обязали сформировать фонды своей персональной ответственности

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В срок до 31 января российских туроператоров в сфере выездного туризма обязали создать фонды персональной ответственности. Об этом представителей туротрасли предупредило Федеральное агентство по туризму. Но до сих пор большинство туроператоров не сделали этого, сообщают «Известия».

«Напоминаем, что тех операторов, которые не сформируют фонды в законодательно установленные сроки, Ростуризм будет вынужден исключить из единого федерального реестра туроператоров», — предупредил глава ведомства Олег Сафонов.

«Основной функционал нового фонда — повышение безопасности туристов и в первую очередь их финансовой безопасности. Дело в том, что когда в 2014 году у нас произошло банкротство сразу 28 операторов, мы вывезли 56 тысяч туристов более чем из 20 стран мира. Но оказалось, что еще большее число людей пострадало, не покидая дома. Это те, кто приобрел туристский продукт, но так и не успел им воспользоваться, — рассказал изданию директор ассоциации«Турпомощь» Александр Осауленко. — По среднестатистическим расчетам, таким людям были возвращены деньги лишь в размере 8-12 процентов от суммы, которую они первоначально внесли».

Так появилась идея создать фонды персональной ответственности для каждого туроператора, а с 1 января этого года соответствующий закон вступил в силу. Фактически же участникам рынка дан еще один месяц — у них есть время до 31 января.

Общая величина фонда персональной ответственности составляет 7 процентов от стоимости реализованного туроператором продукта за предыдущий год. Однако закон позволяет наполнять «копилку» и постепенно — по 1 проценту каждый год в течение семи лет.

Итоговой суммы, по мнению государства и бизнеса, с лихвой хватит на то, чтобы на 100 процентов, а не на 8-12 процентов, как раньше, компенсировать туристам потери в случае краха организации, которая продавала им путевки.