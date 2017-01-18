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18 января Среда

Уфа   °

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей об опасности из-за тумана

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане на трассе Уфа — Оренбург с Аургазинского района до Мелеузовского района ограничена видимость по причине сильного тумана. В связи с этим ГИБДД МВД по РБ обращается к автомобилистам с призывом быть предельно внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию в транспортном потоке. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Участники дорожного движения могут обращаться за помощью к инспекторам ДПС республики или по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.

Теги: ограничение движения
 
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