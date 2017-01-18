Не стало видеооператора Валентина Никульского Фото: пресс-служба МВД по РБ Не стало видеооператора Валентина Никульского Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня не стало видеооператора Валентина Никульского. Он скончался скоропостижно на 39-м году жизни. Через объектив его камеры жители Башкортостана много лет смотрели на события, происходящие в регионе. Валентин Никульский без преувеличения считался одним из лучших телевизионных операторов республики. Карьерный путь начал на телеканале родного города Кумертау. Затем долгое время трудился в ГТРК «Башкортостан». За его плечами тысячи репортажей, отснятых в самых разных уголках республики.

По признанию коллег Валентина с телевидения, когда выезжали на съемки, ему ничего не надо было подсказывать. Потому журналисты очень любили с ним работать. Он талантливо снимал все, что было надо для работы, подготовки сюжета или комментария.

В 2008 году Валентин Никульский перешел работать в органы внутренних дел. В составе телевизионной группы пресс-службы МВД по Республике Башкортостан он отработал более восьми лет до последнего дня жизни. Его работы в качестве оператора и режиссера можно было увидеть на республиканских и федеральных телеканалах, в передачах «Место происшествие» и «Криминальный спектр».

Прощание с Валентином Никульским состоится 19 января в 12 часов по адресу: Уфа ул. Мустая Карима, 50.