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18 января Среда

Уфа   °

ФК «Уфа» уступил румынскому «Клужу» в товарищеской игре на Кипре

СПОРТ

ФК «Уфа» уступил румынскому «Клужу» в товарищеской игре на Кипре Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» уступил румынскому «Клужу» в товарищеской игре на Кипре Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Футбольный клуб «Уфа» сыграл первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Айя-Напе. Соперником был трехкратный чемпион Румынии, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны ЧФР «Клуж».

Румыны победили со счетом 2:0, забив в первом тайме с пенальти, а во втором с игры.

Состав ФК «Уфа» в этом матче: Шелия, Стоцкий (Филин, 46), Аликин (Сафрониди, 46), Живоглядов (Дивеев, 75), Никитин (Безденежных, 46), Сухов, Засеев (Ванек, 60), Обляков (Зубарев, 60), Пауревич, Слай (Сысуев, 46), Кротов (Батютин, 60).

Следующий контрольный поединок уфимцы проведут 21 января против польского «Леха».

Теги: футбол,РФПЛ,межсезонье
 
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