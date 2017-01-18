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18 января Среда

Уфа   °

Семен Фомин покидает ФК «Уфа»

СПОРТ

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Семеном Фоминым.

В сезоне 2015/16 Фомин в составе «Уфы» принял участие в 13 играх чемпионата России в Премьер-лиге и забил один гол, сыграл три матча в рамках молодежного первенства команд РФПЛ, в которых забил два гола. Также он провел две встречи на Кубок России, в которых забил один раз. Осеннюю часть сезона 2016/17 полузащитник вынужден был пропустить из-за полученной травмы.

Теги: футбол,РФПЛ
 
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