Семен Фомин покидает ФК «Уфа»
УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Семеном Фоминым.
В сезоне 2015/16 Фомин в составе «Уфы» принял участие в 13 играх чемпионата России в Премьер-лиге и забил один гол, сыграл три матча в рамках молодежного первенства команд РФПЛ, в которых забил два гола. Также он провел две встречи на Кубок России, в которых забил один раз. Осеннюю часть сезона 2016/17 полузащитник вынужден был пропустить из-за полученной травмы.