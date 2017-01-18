Башкирский проект «Школа молодого журналиста» номинирован на премию «Серебряный Лучник» — Приволжье Фото: ИА «Башинформ» Башкирский проект «Школа молодого журналиста» номинирован на премию «Серебряный Лучник» — Приволжье Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Завершился прием заявок для участия в Региональной премии в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» — Приволжье. В рамках кампании Исполнительная дирекция конкурса принимала заявки от авторов и авторских коллективов государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющих деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе.

Как сообщили организаторы, на Региональную премию в этом году было представлено 66 проектов. Почти половина претендентов — из Нижегородской области. Второе место по количеству проектов заняла Республика Удмуртия, третье — Татарстан. Наибольшее количество проектов было представлено в номинациях «Социальные коммуникации» и «Продвижение культуры и исторического наследия». Кроме того, популярностью пользовалась категория «Продвижение государственных, общественных и социальных программ». Именно в этой категории Башкортостан представляет проект «Школа молодого журналиста РБ в г. Стерлитамак».

До сегодняшнего дня члены жюри оценивали представленные на конкурс проекты и сформировали список лучших в каждой номинации. Эти проекты вошли в шорт-лист Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, а их авторы будут приглашены на публичную защиту, которая состоится 27 января в Нижнем Новгороде в ГЦСИ «Арсенал».

Итоги голосования жюри будут опубликованы 20 января на сайте премии. Там же размещен полный список номинантов премии за 2016 год.

Школа молодого журналиста Башкортостана была создана в 2014 году. Вначале она работала только в Уфе, а в прошлом году площадкой обучения стал и город Стерлитамак. Автор проекта — член Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании РБ Елена Арямнова.

ШМЖ объединяет молодых людей, которые мечтают стать журналистами, дает им возможность познакомиться с основами журналистики, секретами мастерства и начать практическую деятельность в профессиональной среде. Участниками проекта являются студенты вузов в возрасте от 17 до 25 лет.

В программе обучения — мастер-классы и лекции известных медиа-менеджеров, практикующих журналистов и руководителей пресс-служб госорганов республики, а также экскурсии в редакции газет, журналов, интернет-изданий. В 2016 году выпускниками проекта стали 80 человек. Всего же с 2014 года обучение в ШМЖ прошли более 250 человек.