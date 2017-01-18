Общественность Башкирии готовит акцию «Блокадный хлеб»

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане пройдет республиканская акция «Блокадный хлеб». Она посвящена снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Акция организована Общественной палатой РБ и ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан».

Организаторы, проводя данную акцию, ведут борьбу с фальсификацией истории, знакомят молодежь с основными этапами Великой Отечественной войны, формируют нравственные и духовные ценности.

Общественная палата приглашает к участию в акции учащихся школ, студентов вузов, представителей общественных организаций, поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и ветеранских организаций.

В этот день в школах, вузах и ссузах республики пройдет радиолинейка и минута молчания в память жертв блокады Ленинграда, состоится возложение цветов к обелискам погибшим в годы Великой Отечественной войны. Будет организована выдача блокадной нормы хлеба для неработающих и иждивенцев (125 граммов), выпеченной по блокадному рецепту с памятной листовкой. В местах раздачи продовольственного пайка будут устроены выставки поисковых отрядов и клубов исторической реконструкции, посвященные снятию блокады, встречи с жителями блокадного Ленинграда, просмотр фильмов о блокаде.

Организации и частные лица, желающие оказать содействие в подготовке и проведении акции, могут обращаться со своими предложениями в оргкомитет.

Контактные телефоны: (347) 246-34-01, 246-34-02. Электронная почта: cpvrb@mail.ru.