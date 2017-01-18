Отравившиеся посетители уфимского ресторана получат компенсацию Фото: Олег Яровиков Отравившиеся посетители уфимского ресторана получат компенсацию Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Отравившиеся посетители уфимского ресторана получат компенсацию. Владелец заведения выплатит пострадавшим 150 тысяч рублей.

Советский районный суд Уфы рассмотрел первые иски пострадавших при посещении одного из столичных ресторанных комплексов. Как сообщал ранее «Башинформ», в августе прошлого года несколько посетителей заведения отравились после потребления некачественной продукции. Их госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом «сальмонеллез».

По заключению экспертизы троим истцам, в числе которых трехлетняя девочка, был причинен вред здоровью. Прокуратура при рассмотрении гражданского дела в суде поддержала их требования о взыскании с ресторанного комплекса компенсации морального вреда.

Суд обязал ответчика выплатить двоим потерпевшим по 40 тысяч рублей, а в пользу пострадавшего ребенка взыскано 70 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе Прокуратуры РБ.