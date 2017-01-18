В Башкирии в план Года экологии вошли 118 мероприятий

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В план объявленного в 2017 году в России и Башкортостане Года экологии и особо охраняемых природных территорий вошли 118 мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недропользования, растительного и животного мира, а также повышения экологической культуры населения. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал министр природопользования и экологии региона Илдар Хадыев.

Все запланированные мероприятия сформированы по инициативе граждан, общественных организаций, муниципалитетов городов и районов, предприятий. «Год экологии проходит на фоне серьезных реформ: в сфере обращения с отходами, реформы в нормировании воздействия на окружающую среду и внедрения лучших доступных технологий, реформы в контрольно-надзорной деятельности, категорировании предприятий по степени влияния и выработки риско-ориентированного подхода при организации государственного контроля, — отметил министр. — Всё это является мощной основой дальнейшей экологической политики в стране и в республике в частности».

В сфере обращения с отходами в течение 2017 года будет осуществлен переход на новую систему организации деятельности с твердыми коммунальными отходами, разработаны и внедрены системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока, батареек, разработана реализация мероприятий по обеспечению безопасного обращения с медицинскими отходами.

Ряд мероприятий запланирован конкретными предприятиями: приобретение и установка для сжигания отходов в Туймазинском нефтепроводном управлении АО «Транснефть-Урал», реализация проекта реконструкции полигона ТБО в селе Черкассы Уфимского района, техническое перевооружение производств БСК, строительство ряда полигонов в Дуванском и Благоварском районах, Дюртюлях.

По направлению нормирования воздействия на окружающую среду среди наиболее значимых мероприятий на текущий год глава природоохранного ведомства выделил увеличение применения биологических препаратов в сельском хозяйстве, реализацию проекта по строительству солнечных электростанций на территории республики, рекультивацию наружных территорий ООО «Газпром нефтехим Салават», строительство зеленого поселка с применением инновационных «зеленых» технологий в Кушнаренковском районе.

Кроме того, в 2017 году будут выделены 1 млрд 100 млн рублей федеральных средств и 890 млн республиканских средств на укрепление реки Белой в районе Монумента Дружбы.

В федеральный план Года экологии вошли реконструкция единого комплекса биологических очистных сооружений филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават», реконструкция очистных сооружений основной промышленной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават».

Запланированы месячники по посадке деревьев, акции по очистке леса, проведение различных агролесомелиоративных мероприятий в течение года. В сфере снижения загрязнения атмосферного воздуха ТЭЦ-2 БГК реализует проект по установке малотоксичных горелок с повышенной рециркуляцией домовых газов и организацией ступенчатых подводов воздуха. Будет продолжен дальнейший государственный мониторинг атмосферного воздуха с применением автоматических станций контроля.

Федеральный акцент будет сделан на мероприятия в области охраны особо охраняемых природных территорий. Пройдут республиканские конкурсы «Марш парков», республиканский слет бортевиков на территории биосферного резервата «Башкирский Урал», экологический марафон по заповедникам «Друзья заповедных островов». Мобильная связь должна появиться в этом году на территории природного парка «Иремель» и «Алтын солок», в парке «Кандрыкуль» обустроят парковочные места и пожарный пирс.

В республике будет реализован международный опыт создания геопарков на территории «Шульган-Таша» и прилегающих природных объектах с целью привлечения туристов и развития рекреации.

В области экологического образования в течение года пройдут акции «Бумажный бум», «Зеленая сессия», конкурсы на благоустроенные сельские поселения РБ и на лучшее школьное лесничество.

«Наша задача — объединить всех людей, общество и вовлечь их в процесс охраны окружающей среды, выработать правильный экологический менталитет и мировоззрение», — отметил Илдар Хадыев.