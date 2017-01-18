Балет Большого театра «Спящая красавица» будет одновременно транслироваться в 39 городах России

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Балет Большого театра «Спящая красавица» в хореографии легендарного балетмейстера Юрия Григоровича будет одновременно транслироваться в 50 кинотеатрах 39 городов РФ в прямом эфире. В Уфе спектакль покажет кинотеатр «Родина», желающие смогут посмотреть его 22 января, в 20.00 в Синем зале. Главные роли исполнят солисты балета Большого театра Ольга Смирнова, Семен Чудин, Юлия Степанова.

Показы пройдут в рамках проекта «ThеatreHD», сообщает арт-объединение CoolConnections. 25 февраля стартуют показы в записи в городах, где из-за часового пояса прямая трансляция недоступна. Всего балет покажут в 105 кинотеатрах 60 городов России.

«Спящая красавица» Чайковского по мотивам сказки Шарля Перро — один из шедевров балетной классики. В Уфе спектакль можно увидеть в Башкирском театре оперы и балета в хореографии Шамиля Терегулова, ближайший показ — 2 февраля.