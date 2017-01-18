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18 января Среда

Уфа   °

В Уфе временно отключат воду

ОБЩЕСТВО

В Уфе временно отключат воду Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе временно отключат воду Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» 19 января с 10 до 23 часов проведет плановое отключение холодной и горячей воды в Советском районе в домах на ул. Революционной, 167, 167а, 167/1, 167/2, а также в административном здании на ул. Достоевского, 135 и в центральном тепловом пункте №747 (Мингажева, 158/2).

В Демском районе 20 января с 11 до 19 часов без холодной воды останутся Горзеленхоз (ул. Центральная, 2/2), АЗС «Лукойл» (Центральная, 1 к.1); АЗС «Башнефть» (Правды, 2 к.1) и магазин «Магнит» (Дагестанская, 2).

Теги: ЖКХ,отключение воды
 
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