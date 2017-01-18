В Башкирии территория болота Берказан-Камыш может получить статус международных Рамсарских угодий Фото: Фаиль Абсатаров В Башкирии территория болота Берказан-Камыш может получить статус международных Рамсарских угодий Фото: Фаиль Абсатаров

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане территория болота Берказан-Камыш в природном парке «Аслыкуль» может получить статус ценных международных водных болотных угодий, или Рамсарских угодий.

Рамсарская конвенция является межправительственным договором, цель которого — сохранение и разумное использование всех водно-болотных угодий как местообитаний водоплавающих птиц. Статус «Рамсарские угодья» подразумевает предоставление особого режима охраны и использования природных ресурсов. На территории России насчитывается 12 водно-болотных угодий международного значения.

Сейчас в рамках Программы ООН по охране окружающей среды проходят мероприятия по вторичному обводнению Берказана.

«В свое время самое крупное болото в Предуралье площадью 700 га, которое являлось местом обитания редких животных и птиц, было осушено, торф разработан. После разработки болота уровень озера Аслыкуль упал, что также является проблемой, — рассказал директор Уфимского института биологии РАН Василий Мартыненко. — В ближайшее время здесь будет возведена берегоукрепительная дамба, установлен специализированный переливной механизм. В следующем году объект будет запущен».

«Кроме того, мы провели большие комплексные работы, которые должны вылиться в досье на номинирование этой территории в качестве международных водных болотных угодий, Рамсарских угодий. Это будет первое водное болотное угодье международного значения в Республике Башкортостан, что однозначно поднимет статус региона и даст возможность получать средства на мониторинг и развитие этой территории из фондов программы развития ООН», — сообщил ученый.