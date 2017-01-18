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18 января Среда

Уфа   °

В Уфе в парке имени Якутова пройдут соревнования по маунтинбайку

СПОРТ

В Уфе в парке имени Якутова пройдут соревнования по маунтинбайку Фото: velomania.ru

В Уфе в парке имени Якутова пройдут соревнования по маунтинбайку Фото: velomania.ru

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 20 января пройдут соревнования по маунтинбайку — гонки на горных велосипедах по бездорожью. Мероприятие проходит в рамках Недели большого хоккея — Матча Звезд КХЛ. Километровая трасса проходит по велодорожке парка имени Якутова вокруг Солдатского озера. На данный момент заявки подали более 40 человек, сообщили в администрации Советского района Уфы. Начало соревнований в 18.30.

Теги: велоспорт,гонки
 
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