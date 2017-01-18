В Уфе директор ЖЭУ «задолжал» государству около двух миллионов рублей

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Одно из уфимских ЖЭУ не уплатило в бюджет порядка двух миллионов рублей. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, чтобы избежать принудительного списания данной суммы с арестованных счетов, директор организации распорядился об открытии дополнительного счета, через который производились выплаты поставщикам и кредиторам.

Прокурор района потребовал принудительного взыскания в судебном порядке. Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал предприятие заплатить налоги, сообщили в Прокуратуре РБ.