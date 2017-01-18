Уроженец Башкирии Рустам Набиев забил один из голов россиян в разгроме китайцев на Континентальном Кубке-2017 в Уфе

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Российская команда «Феникс» завершила групповой этап на проходящем в рамках Недели Звезд Хоккея-2017 в Уфе Континентальном Кубке среди следж-хоккейных команд. Третьим по счету соперником стали китайцы, новички в турнирах подобного уровня.

До этого представители Поднебесной проиграли чешской «Спарте» — 1:14 и итальянским «Южнотирольским Орлам» — 1:11.

На этот раз китайским хоккеистам удалось выйти из десятки — 0:9. Четвертую шайбу в этом разгроме записал на свой счет уроженец Башкортостана Рустам Набиев, который тоже только познает премудрости этой игры. Этот гол стал для него первым в официальных встречах «Феникса».

Сегодня в 19 часов на лед выйдут «Sparta Praha» и «South Tyrol Eagles», которые определят соперника российского клуба по завтрашнему финалу. Неудачник сыграет с китайской командой за третье место.