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18 января Среда

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В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах Фото: Ксения Калинина

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах. 19 января ночью и утром ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой снег. На автодорогах возможен туман, видимость 500 метров и менее.

Температура воздуха ночью составит -14,-19, местами -22,-27 градусов.

Теги: туман,предупреждение МЧС
 
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