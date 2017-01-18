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18 января Среда

Уфа   °

Школьники Башкирии могут посмотреть видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ-2017

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьники Башкортостана могут посмотреть видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ-2017. На своем Youtube-канале их опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

В серии из 11 видеолекций руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников.

Своими советами, как успешно подготовиться и сдать экзамены, делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах.

Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ выйдут в течение января 2017 года. С опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ, сообщает пресс-служба ведомства Рособрнадзора.

Теги: образование,егэ - 2017,рособрнадзор
 
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