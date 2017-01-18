В ФК «Уфа» ведут борьбу за «благозвучие речи» Фото: Дмитрий Слезин
В ФК «Уфа» ведут борьбу за «благозвучие речи»
В ФК «Уфа» ведут борьбу за «благозвучие речи» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Новый главный тренер Футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак ввел штраф для своих футболистов за мат и нецензурные слова. Об этом сообщила в среду, 18 января, «КП» в Уфе».
Про нововведение рассказал пресс-атташе команды Сергей Тыртышный в ходе прямой трансляции товарищеского поединка.