В Башкирии будут судить экс-начальника районного отдела ГИБДД Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии будут судить экс-начальника районного отдела ГИБДД Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане экс-начальник отделения ГИБДД одного из районов предстанет перед судом за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили в Прокуратуре РБ, в июле прошлого года автомобиль местной жительницы эвакуировали на штрафстоянку за неправильную парковку. Через несколько дней она хотела забрать авто. По документам сумма расходов на хранение машины составила семь тысяч рублей. Однако обвиняемый сообщил ей, что эта сумма превысила 50 тысяч рублей и предложил женщине написать отказ от автомобиля в счет оплаты долга, что она и сделала.

Позже экс-начальник вывез машину со стоянки и передал своей родственнице. Подделав договор купли-продажи, он внес в паспорт автомобиля сведения о новом собственнике.

Кроме того, обвиняемый не поместил под административный арест двух граждан, которые были задержаны за вождение без прав. За это он потребовал от родственников нарушителей отремонтировать служебный кабинет и заправить автомобиль.

Мужчина признал свою вину. В ходе следствия его уволили со службы в связи с утратой доверия. В настоящее время экс-начальник находится под домашним арестом, дело передано в суд. Похищенный автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.