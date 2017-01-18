В Уфе в финале Кубка Континента-2017 по следж-хоккею сыграют российский «Феникс» и итальянские «Южнотирольские Орлы» Фото: Олег Яровиков
В Уфе в финале Кубка Континента-2017 по следж-хоккею сыграют российский «Феникс» и итальянские «Южнотирольские Орлы»
В Уфе в финале Кубка Континента-2017 по следж-хоккею сыграют российский «Феникс» и итальянские «Южнотирольские Орлы» Фото: Олег Яровиков
УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Уфе завершился групповой этап Кубка Континента-2017 по следж-хоккею среди клубных команд. В последнем матче встречались итальянские «Южнотирольские Орлы» и чешская «Спарта».
В каждом из периодов зрители увидели по одной шайбе.
Счет открыли итальянцы в первом отрезке. На исходе второго периода итальянский нападающий филигранным броском в «девятку» увеличил преимущество «орлов» — 2:0.
Чехам удалось сократить разрыв в счете за шесть минут до конца поединка, но на большее их не хватило.
Таким образом, 19 января в матче за третье место Кубка в 10 часов начнут свой матч китайцы и чешская «Спарта».
А в 13 часов стартует финал с участием подмосковного «Феникса» и итальянского клуба. Напомним, на первом этапе в матче этих команд волевую победу одержали россияне — 2:1.