В Казани в «Зеленом дерби» после первого периода впереди хозяева - 2:1 Фото: Дмитрий Слезин В Казани в «Зеленом дерби» после первого периода впереди хозяева - 2:1 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Казани завершился первый период третьего матча в девятом чемпионате Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Уфмцы уже на второй минуте получили большинство и успешно его реализовали после точного броска Александра Логинова — 1:0.

Однако в середине периода Антон Лазарев нарушил правила и Стефан Эллиотт сравнял счет — 1:1.

А в конце периода очередное удаление недавно приобретенного форварда Томаша Мертла снова обернулось голом в ворота уфимцев — 1:2.