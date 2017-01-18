В Казани в «Зеленом дерби» после первого периода впереди хозяева - 2:1 Фото: Дмитрий Слезин
В Казани в «Зеленом дерби» после первого периода впереди хозяева - 2:1
В Казани в «Зеленом дерби» после первого периода впереди хозяева - 2:1 Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Казани завершился первый период третьего матча в девятом чемпионате Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».
Уфмцы уже на второй минуте получили большинство и успешно его реализовали после точного броска Александра Логинова — 1:0.
Однако в середине периода Антон Лазарев нарушил правила и Стефан Эллиотт сравнял счет — 1:1.
А в конце периода очередное удаление недавно приобретенного форварда Томаша Мертла снова обернулось голом в ворота уфимцев — 1:2.