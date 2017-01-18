«Салават Юлаев» в Казани пока на одну шайбу результативнее - 5:4 Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» в Казани пока на одну шайбу результативнее - 5:4 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во втором периоде матча КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» в Казани зрители увидели аж шесть шайб.

Сначала Линус Умарк сравнял счет в очередном большинстве — 2:2. Затем Александр Нестеров вывел вперед уфимцев, а затем Томаш Мертл довел счет до 4:2 в пользу «Салавата».

Но Джастин Азеведо и Владимир Ткачев за четыре минуты также легко «вскрыли» оборону гостей во главе с Никласом Сведбергом — 4:4.

Тут же «Салават Юлаев» понес очередную кадровую потерю — Александр Свитов грубо сыграл против Мертла и того унесли с поля на носилках.

После этого эпизода Александр Логинов ответил на грубость своей второй шайбой в матче — 5:4 пока ведет уфимский клуб.