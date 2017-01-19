В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 20 января

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе опубликован график комплексной очистки дворовых территорий от снега на 20 января.

Так, в Демском районе работы по очистке дворов с применением спецтехники будут проведены на ул. Правды, 10, 11; ул. Мусоргского, 9; ул. Ухтомского, 24, 14/5, 14/6.

В Советском районе аналогичные работы запланированы по следующим адресам:

Проспект Октября, 3, 14/1, 22/2, 40, 43/1; ул. Революционная, 80/1; ул. Ленина, 150/1; ул. 50 лет Октября 20; ул. Мингажева, 129; ул. Губайдуллина, 21/3, 23, 23/1, ул. С. Агиша, 22/1, 22.

В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники в этот же день будет проходить по адресам:

ул. Ю.Гагарина, 17, 19; ул. Б.Бикбая, 23/2; ул. Ак.Королева, 10/6, 29, 29/1, 29/2; ул. Набережная р.Уфы, 1/1, 1/2, 1/3, 47; ул. Шафиева, 4, 6, 8, 28; проспект Октября, 65, 106, 106/1, 106/2, 106/3, 108; ул. Лесотехникума, 32, 32/1, 34, 34/1; ул. Российская, 74, 74/1, 76, 76/1, 78; Лесной проезд, 8, 8/1, 8/2; ул. Р.Зорге, 23.