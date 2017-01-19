В Уфе маршрутка с пассажирами врезалась в столб Фото: группа «БашДТП»
В Уфе маршрутка с пассажирами врезалась в столб
В Уфе маршрутка с пассажирами врезалась в столб Фото: группа «БашДТП»
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе маршрутка с пассажирами врезалась в столб. ДТП произошло накануне вечером, никто не пострадал.
Как сообщают очевидцы в группе «БашДТП» «ВКонтакте», у «ГАЗели» 202 маршрута отказали тормоза. Автомобиль въехал в сугроб на обочине, после чего задел фонарный столб.
Обстоятельства аварии выясняются.