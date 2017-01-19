Православные празднуют Крещение Господне

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Православная церковь отмечает один из главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Торжественные богослужения проходят во всех храмах страны. В Великий праздник Богоявления, Крещения Господа Бога митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил ночную Божественную литургию и Великое освящение воды в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы.

В Крещение верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог Сын, Бог Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Во время святочных празднеств, предшествующих Крещению, православные должны были одаривать детей, кормить бедных, помогать старикам. За эти дни христианин был должен отстоять хотя бы одну церковную службу.

Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды. В России также популярны крещенские купания — погружения в освященный водоем. Священнослужители призывают относиться к этой традиции осторожно.

Для христианина более чем достаточным будет «прикоснуться, просто вкусить освященной воды и с благоговением чтить праздник», а не проявлять героизм, окунаясь в водоемы на морозе, цитирует РИА Новости настоятеля Богоявленского собора протоиерея Александра Агейкина. Верующих предостерегают от погружения в купели в нетрезвом виде.

В Уфе на Крещение подготовят четыре «иордани». После праздничного ночного богослужения в храмах с 18 на 19 января прошли крестные ходы, состоялось погружение в воду. Крестный ход к купели на старой пристани на реке Белой (напротив Монумента Дружбы) пройдет 19 января в 10.30, к купели в районе железнодорожного моста в Нижегородке — в 10.00, к проруби на Солдатском озере в парке им. И. Якутова — в 10.00. Купель на озере Кашкадан в одноименном парке освящена 18 января.