Талгат Таджуддин предложил учредить отцовский капитал Фото: Олег Яровиков Талгат Таджуддин предложил учредить отцовский капитал Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Выдавать наряду с материнским и отцовский капитал и тем самым поощрять рождаемость в России предложил председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин.

«Мы, на самом деле, одна единая российская нация. Но нас сейчас маловато, рядом находится Китай, где больше миллиарда жителей, а у нас — только 145 миллионов. Ввели программу поддержки материнства, материнский капитал, надо дальше продолжать ее реализацию», — сказал муфтий в интервью ТАСС.

«А лучше не только материнский, но и отцовский капитал давать. Мужчина же тоже участвует, пусть не только у телевизора по три-четыре часа проводит. Его тоже надо заинтересовать — и экономические условия, и зарплату больше платить», — предложил муфтий.

Талгат Таджуддин считает необходимым довести население страны до 250 миллионов. Духовный лидер уверен, что национальная идея у россиян есть — это «жить и славить Бога, вырастить детей, увидеть внуков, а если Всевышний даст возможность, то и правнуков». Верховный муфтий воспитывает 17 внуков и две правнучки.