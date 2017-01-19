В Уфу на фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева российские театры привезут свои спектакли Фото: Олег Яровиков В Уфу на фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева российские театры привезут свои спектакли Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Он состоится с 22 мая по 2 июня в Башкирском государственном театре оперы и балета. Праздник во славу балета будет посвящен 90-летию знаменитого хореографа Юрия Григоровича. Именно по инициативе Григоровича в 1993 году был учрежден фестиваль им Р. Нуреева, его почетным президентом Юрий Николаевич является по сей день.

Откроется фестиваль обновленной в плане сценографии постановкой первого башкирского балета «Журавлиная песнь» («Сыңрау торна») Льва Степанова и Загира Исмагилова. Новые декорации разработает главный художник театра, народный художник Башкортостана Рифхат Арсланов. Премьера балета, написанного на либретто Файзи Гаскарова, состоялась в 1944 году на сцене Башкирского театра оперы и балета. Символично, что именно этот спектакль с Зайтуной Насретдиновой смотрел маленький Рудольф Нуреев и навсегда полюбил балетное искусство.

В фестивале примут участие приглашенные солисты Театра «Кремлевский балет» и Большого театра (Москва), Михайловского театра (Санкт-Петербург), Гранд-Опера (Париж); артисты из Словении, США, Швеции и Японии; балетные труппы Екатеринбурга, Краснодара и Челябинска. В рамках фестиваля балетного искусства уфимцам покажут спектакли «Лебединое озеро» П. Чайковского и «Баядерка» Л. Минкуса с участием приглашенных солистов. Зрители увидят балеты «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева в исполнении артистов Екатеринбургского театра оперы и балета, «Раймонда» А. Глазунова — Краснодарского Театра балета Юрия Григоровича, «Эсмеральда» Ц. Пуни — Челябинского театра оперы и балета. Завершится балетный праздник традиционным гала-концертом звезд балетного искусства.