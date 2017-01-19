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19 января Четверг

Уфа   °

Башкирия присоединилась к тестированию мессенджера для переписки госслужащих

ПОЛИТИКА

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

К испытанию прототипов государственного мессенджера присоединяются еще 18 регионов, в их числе и Башкортостан. Новые регионы будут тестировать уже внедряемый продукт, сообщает ТАСС. В настоящее время государственные мессенджеры в тестовом режиме внедряются в органах власти 14 пилотных площадок.

«Мы уверены, что подключившиеся регионы смогут предоставить качественные рекомендации, которые смогут попасть в итоговое техническое задание», — заявил директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

С инициативой внедрения российского мессенджера в госкомпаниях и ведомствах страны выступило Минэкономразвития. Ведомство в мае 2016 года направило президенту доклад, в котором предлагало законодательно запретить чиновникам вести служебную переписку через приложения иностранных разработчиков.

Осенью 2016 года эксперты Института развития интернета отобрали 13 мессенджеров-финалистов, которые будут внедрены в госструктурах.

Теги: мессенджер,тестирование
 
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