В Башкирии «Молодая Гвардия» разыгрывает два билета на матч «Салават Юлаев» — СКА Фото: Олег Яровиков В Башкирии «Молодая Гвардия» разыгрывает два билета на матч «Салават Юлаев» — СКА Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Молодая Гвардия» Башкортостана объявляет фотоконкурс «Я и ЗОЖ». Главный приз — два билета на матч «Салават Юлаев» — СКА, который состоится 1 февраля на «Уфа-Арене». Конкурс будет проходить с 19 по 29 января, сообщили молодогвардейцы.

В акции могут принять участие любители бега по утрам, катания на коньках и лыжах, постоянные посетители спортзала. Участнику необходимо сделать фото о том, как он ведет здоровый образ жизни, и поделиться им с помощью хэштега #СпортГвардия.

Лучшие фотографии, выбранные экспертной группой, будут выставлены на голосование 30-31 января в официальной группе «Молодой Гвардии» Башкортостана в соцсети. Окончание голосования 31 января в 23.59. Вручение призов 1 февраля.