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19 января Четверг

Уфа   °

«Юлаевец» Энвер Лисин пополнил число участников звездного уик-энда-2017 в Уфе

СПОРТ

«Юлаевец» Энвер Лисин пополнил число участников звездного уик-энда-2017 в Уфе Фото: Дмитрий Слезин

«Юлаевец» Энвер Лисин пополнил число участников звездного уик-энда-2017 в Уфе Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин стал еще одним участником Матча Звезд КХЛ-2017, который пройдет в Уфе 21-22 января. Это стало известно после того, как нападающий «Авангарда» Владимир Соботка получил травму в матче регулярного чемпионата.

Таким образом, Лисин составит компанию своим одноклубникам Линусу Умарку, Кириллу Капризову и Захару Арзамасцеву.

Еще один уфимский игрок — из «Толпара» — Кирилл Цулыгин, получивший приглашение на Матч Звезд по итогам Кубка Вызова МХЛ-2017.

Теги: хоккей,Матч Звезд КХЛ-2017
 
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