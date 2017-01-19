Автограф-сессия со звездами молодежного хоккея пройдет в салоне «МегаФона» в Уфе

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

21 января в рамках Недели Звезд Хоккея 2017 в Уфе «МегаФон» и КХЛ предоставляют возможность получить автограф у игроков команды Молодежной хоккейной лиги. В эту субботу с 13.00 до 13.30 хоккеисты проведут автограф-сессию в салоне оператора в ТК «Центральный». Там же абоненты могут попытаться получить билет на Матч Звезд КХЛ.

Поклонники хоккея, посетившие салон в это время, получат автографы от молодых звезд — игроков ХК «Толпар».

Подключающиеся 21 января в этом салоне новые абоненты «МегаФона» могут не только увидеть игроков МХЛ и получить памятный автограф, но и выиграть билет на Матч Звезд КХЛ, который состоится 22 января.

Возможность получить билет получает абонент, подключивший пакет М, L, XL или VIP линейки «МегаФон — Всё включено». Это оптимальные тарифы для смартфонов с «безлимитами» внутри сети и домашними ценами, которые действуют и в поездках по России, с абонентской платой всего от 330 рублей в месяц. При подключении абонент выбирает купон, внутри которого либо «вход на матч», либо сувенир от оператора.