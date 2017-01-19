В Башкирии Nissan Juke столкнулся с грузовиком, двухлетний ребенок попал в реанимацию Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии Nissan Juke столкнулся с грузовиком, двухлетний ребенок попал в реанимацию
В Башкирии Nissan Juke столкнулся с грузовиком, двухлетний ребенок попал в реанимацию Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Бижбулякском районе республики в четверг утром в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщил в своем блоге начальник республиканской автоинспекции Динар Гильмутдинов. По предварительным данным, «Ниссан Джук» под управлением 30-летней уфимки выехал на встречную полосу и врезался в грузовой ГАЗ. Водительница иномарки и ее двухлетний сын, которого она везла на переднем сиденье, получили травмы. Ребенок помещен в реанимацию.
«Причиной аварии рассматривается неудовлетворительное состояние проезжей части. Автоинспекция неоднократно выдавала предписание устранить снежный накат на данном участке. Ответственные лица привлечены к административной ответственности», — сообщает главный автоинспектор республики.