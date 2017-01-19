В Уфе в одной из школ установили лифт для детей с ограниченными возможностями Фото: с сайта администрации города





В Уфе в одной из школ установили лифт для детей с ограниченными возможностями Фото: с сайта администрации города

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В уфимской школе №103 с углубленным изучением иностранного языка появился лифт для учеников, которые имеют ограничения в здоровье. В настоящее время здесь обучаются 28 таких детей. Лифт заработает в ближайшее время, средства на его установку выделены из бюджета города. Заместитель главы администрации башкирской столицы Сынтимир Баязитов отметил, что школа №103 является экспериментальной площадкой в плане обустройства такого лифтового подъемника.

«На основе опыта его эксплуатации будет рассмотрен вопрос оснащения подобными лифтами и других образовательных организаций города, где учатся ребята, имеющие ограничения в передвижении», — сказал замглавы администрации.

С механизмом работы лифта одной из первых ознакомилась пятиклассница Айгуль Ибрагимова, которая передвигается на коляске. Девочка отметила удобство и простоту его использования. Лифт позволит ей свободно перемещаться на любой из трех этажей школы, что также упростит и организацию учебного процесса.

Как пояснила директор школы Гульнара Аминова, лифт полностью готов к эксплуатации, завершается процедура оформления соответствующей документации на обслуживание данного оборудования.

В нынешнем учебном году уфимские школы вместе с другими учениками посещают уже более двух тысяч детей с ограничениями в здоровье.

В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды проведены в 91 образовательном учреждении столицы.