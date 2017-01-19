Блогер-кондитер из Уфы стала номинантом международной интернет-премии Shorty Awards Фото: Интернет Блогер-кондитер из Уфы стала номинантом международной интернет-премии Shorty Awards Фото: Интернет

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфимский кондитер из Уфы Ольга Носкова номинирована на премию Shorty Awards, которая вручается за достижения в области социальных медиа.

Как отмечается на официальном сайте церемонии, Ольга Носкова привлекла к себе внимание интернет-общественности в мае прошлого года, когда издание BuzzFeed посвятило ей одну из своих публикаций.

Всего за один день количество подписчиков в Instagram кондитера из Уфы выросло с 34 тысяч до 300 тысяч человек, а о ее кулинарном творчестве заговорили и другие зарубежные СМИ. Сейчас на аккаунт подписано более 600 тысяч человек, сообщает Life.ru.

Победителей премии отбирает жюри, которое основывается на собственных оценках и результатах опроса интернет-пользователей. Голосование за номинантов продлится до 16 февраля, а сама церемония награждения состоится в апреле.

Премия Shorty Awards учреждена компанией Sawhorse Media в 2008 году. Жюри ежегодно отмечает самых заметных и интересных пользователей социальных сетей.

В числе лауреатов премии — Мишель Обама, Тейлор Свифт, Дуэйн «Скала» Джонсон.