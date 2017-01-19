Горняки ООО «Башкирская медь» отметили праздник Крещения купанием в освященной иордани

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УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Православный праздник Крещение Господне традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

В «Башкирской меди» уже во второй раз решили организовать такие праздничные купания в водах реки Бузавлык. Это и дань церковным традициям, и пропаганда здорового образа жизни.

Работники «Башмеди» собственными силами вырубили иордань во льду реки, что протекает вблизи предприятия, обустроили пункты обогрева, палатку с горячим чаем и угощением для участников мероприятия.

Для освящения воды в проруби пригласили настоятеля Бурибаевского храма «Всецарица» иеромонаха отца Филарета. Вечером 18 января крестным ходом работники «Башмеди» и жители близлежащих поселков отправились на берег реки.

Сотворив необходимый обряд, отец Филарет окропил собравшихся святой водой, а затем самые смелые, несмотря на 25-градусный мороз, устроили купание в ледяной купели.

Силами работников «Башмеди» на реке было организовано дежурство спасателей и медиков. Людей, окунувшихся в воду, провожали в теплый шатер и угощали горячим чаем.

«Благодать! Совсем не холодно, а в теле такая легкость, — восклицает начальник АТЦ предприятия Сергей Ростов, выходя из проруби. — Я уже 10 лет подряд купаюсь в проруби на Крещение. Впервые за компанию окунулся с друзьями, а потом втянулся. Для меня даже летом в жару сложнее войти в холодную воду, чем сейчас. Ощущения непередаваемые, такой заряд бодрости и энергии на долгое время!».

Лариса Макеева — комендант общежития вахтовиков, тоже не новичок в этом деле.

«Купаюсь и зимой, и летом, — рассказала она. — Когда возможности окунуться нет, то обливаюсь ледяной водой. Только в первый раз было немного боязно, настраивала себя, а теперь купаюсь с удовольствием. Чувствую себя прекрасно, словно обновленной!».

Праздничное купание продлилось и после полуночи. Те же, кто не отважился на такой шаг, омывали лицо и руки освященной водой, набирали ее из проруби, чтобы окропить свои дома.