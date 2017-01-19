Юная балерина из Уфы Софья Валиуллина станцевала на сцене Мариинского театра

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Юная балерина из Уфы Софья Валиуллина станцевала Машу на сцене Мариинского театра. Фрагмент подготовки к роли в балете «Щелкунчик» и выступления на прославленной сцене в декабре 2016 года показали в третьей серии документального фильма «И это всё — балет». Новая серия вышла в телевизионный эфир накануне.

Как сообщало агентство «Башинформ», 12-летняя воспитанница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, уроженка Уфы Софья Валиуллина привлекла внимание создателей фильма и стала одной из его героинь. В первой серии подробно рассказывается о ее переезде вместе с мамой в северную столицу.

Необычно то, что юной балерине доверили парию Маши уже в первом классе прославленной академии. Обычно данную роль исполняли лишь достигшие третьего года обучения. Софье удалось справиться с волнением и достойно показаться на легендарной сцене.

«Сейчас дети приходят достаточно подготовленные. Соня училась в Уфе, участвовала там в нескольких конкурсах, поэтому она в первом классе смогла подготовиться к этой партии», — говорит педагог-репетитор Академии имени Вагановой Людмила Комолова.

Многосерийный фильм «И это всё — балет» показывается на канале «Russia Today». Новый документальный фильм посвящен тем, кто только начинает свою творческую карьеру, и тем, кто уже достиг определенных высот в профессии.