Башкирские артисты выступят на праздновании 25-летия культурного центра Узбекистана в Ташкенте

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Ташкенте идет подготовка к празднованию 25-летия Интернационального культурного центра Республики Узбекистан. Мероприятия состоятся 20-21 января. Главным торжеством станет гала-концерт с участием мастеров искусств Узбекистана и победителей республиканского фестиваля «Узбекистан — наш общий дом».

Как сообщили в пресс-службе Исполкома Всемирного Курултая башкир, концерт откроет башкирский фольклорный ансамбль «Дуҫлыҡ» («Дружба»), который стал лауреатом этого фестиваля. Они выступят с вокально-хореографической композицией «Гульназира». Также солисты ансамбля исполнят на кубызе башкирские народные мелодии. На сцену «Дуҫлыҡ» выйдет в новых костюмах.

«После того, как на фестивале «Узбекистан — наш общий дом» мы стали лауреатами как лучший фольклорный коллектив, нам из бюджета республики выделили деньги на пошив костюмов, — рассказала руководитель коллектива «Дуҫлыҡ», заместитель председателя Курултая башкир Узбекистана Раиса Баймурзина. — Это признание наших заслуг, что не может не радовать. Представим свою нацию на сцене Ташкента в лучшем виде».

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию Интернационального культурного центра, также намечено проведение выставки произведений прикладного, изобразительного искусства и фотографий, рассказывающих о традициях различных наций, опыте Узбекистана по поддержанию межнационального согласия, дружбы и сплоченности народа. Готовятся документальный фильм «Культура толерантности в Узбекистане», книга «Узбекистан — страна мира и согласия», специальный номер журнала «В семье единой». Активисты башкирских объединений при Курултае башкир Узбекистана — члены клуба «Агидель», ансамбля «Һандуғас» и других примут участие в вышеназванных мероприятиях, отметили в местном Курултае.