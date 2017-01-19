Проблемы обеспечения жильем заставляют ветеранов обращаться в приемную Дмитрия Медведева в Уфе Фото: приемная Дмитрия Медведева Проблемы обеспечения жильем заставляют ветеранов обращаться в приемную Дмитрия Медведева в Уфе Фото: приемная Дмитрия Медведева

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Проблемы обеспечения жильем и оформления в собственность земельного участка привели в Общественную приемную Дмитрия Медведева в Уфе сразу двух ветеранов. В жилищных неурядицах пожилых граждан разбирался руководитель приемной, депутат Госсобрания РБ Раиль Асадуллин.

Инвалид первой группы, участник Великой Отечественной войны из Кармаскалинского района приехал в Уфу за жилищным сертификатом. Ветеран уверен, что ему положено бесплатное жилье от государства. В ходе приема выяснилось, что мужчина живет один в доме собственной постройки на 65 квадратах. Однако удобств в доме нет, полы холодные. Ветеран повредил тазобедренную кость, поэтому ему приходится жить у старшего сына. Единственный оставшийся в селе ветеран войны считает, что имеет право на комфортное жилье, несмотря на имущественное положение.

Непростая ситуация с оформлением земельного участка заставила обратиться за помощью к депутату пожилую уфимку. Ветеран труда проживает в частном доме вместе со своей матерью — участницей Великой Отечественной войны. Дом ветхий, постройка 1923 года занимает всего 30 квадратных метров. По словам заявительницы, все соседи имеют право собственности на землю, а ей администрация города отказывает. Уфимка считает, что власти прикрываются формальными фразами, и просит партию «Единая Россия» разобраться в ситуации.

Раиль Асадуллин взял рассмотрение проблемных вопросов под личный контроль.