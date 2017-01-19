В Башкирии 800 детей эвакуированы из-за распыления газа в школе
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В городе Кумертау ученики школы эвакуированы из-за распыления газа из баллончика. Учащимся понадобилась медпомощь.
Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по республике, поступило сообщение о том, что в одной из школ города Кумертау распылили по коридорам газ из газового баллончика для самообороны. По предварительным данным, газовый баллончик был принесен и распылен учениками этой школы, которые в настоящий момент устанавливаются. 800 детей эвакуированы, девять человек обратились за медицинской помощью. Следственным комитетом России по Республике Башкортостан проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На месте работает следственно-оперативная группа.