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19 января Четверг

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Зимнюю Классику Студенческой хоккейной лиги Башкортостана выиграли «Технари»

СПОРТ

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Объединенная федерация хоккея Башкирии в рамках звездной Недели провела Зимнюю Классику Студенческой хоккейной лиги Республики Башкортостан. В поединке на открытом льду перед «Уфа-Ареной» «Технари» встретились с «Гуманитариями».

«Технари» оказались сильнее, прибавив в концовке — 8:5.

Представители Федерации Руслан Нуртдинов и Айрат Нургалиев вручили всем участникам матча сувениры. Лучшим игрокам встречи — Артуру Салимову («Технари») и Максиму Наконечному («Гуманитарии») — достались специальные награды.

Теги: хоккей,СХЛ РБ
 
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