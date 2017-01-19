Ученые рассчитали для россиян порог старости Фото: Олег Яровиков Ученые рассчитали для россиян порог старости Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В России впервые составлен демографический лист. В него вошли не только актуальные данные по численности населения, рождаемости и смертности, но и прогноз до 2035 года. Кроме того, ученые рассчитали для россиян порог старости и выяснили, что в разных регионах страны люди стареют с разной скоростью, сообщают «Известия».

Российский демографический лист — это совместная разработка Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и Международного института прикладного системного анализа (IIASA). В нем впервые для страны был введен термин «порог старости». В интерпретации авторов листа это возраст, в котором средняя ожидаемая продолжительность жизни становится меньше 15 лет.

По словам ученых, понятие «порог старости» не является простой разницей между продолжительностью жизни, хоть и очень от нее зависит, и цифрой 15. Это легко понять на примере. 200 лет назад ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России составляла примерно 30 лет, при этом смертность в возрасте от 0 до 15 лет была очень высокой. Вероятность дожить до 15 лет едва доходила до 50 процентов, а опасность умереть в первый год составляла 30 процентов. Если бы порог старости определялся простым вычитанием, то тогда он составил бы всего 15 лет (30-15=15). Но на самом деле он равнялся 40 годам. То есть все люди, которые не умерли в детстве и дожили до 40 лет, имели ожидаемую продолжительность жизни около 15 лет.

15-летний срок до смерти ученые выбрали для определения начала старости потому, что в это время резко меняется социальное поведение людей, их повседневная жизнь, состояние здоровья.

Сейчас демографическая нагрузка выглядит пугающе. Действительно, если пенсионеров считать старыми, то уже в 2016 году в России их было почти столько же, сколько трудоспособных граждан старше 20 лет, — 45,6 процента. К 2035 году стариков станет больше, чем молодых: 61,8 процента. Но если границу старости сделать динамичной и старыми людьми считать только тех, кто достиг порога старости, то сейчас такая демографическая нагрузка составляет всего 18,8 процента. К 2036 году она возрастет, но всё равно останется необременительной — 26,2 процента.

«Появляется совершенно другая демографическая картина старения — население не стареет, а молодеет. Современные женщины в 55 лет и мужчины в 60 еще не старые. Просто у нас мало людей, особенно мужчин, доживает до этих возрастов. И возникает другая серьезная проблема — одиночество зрелых и пожилых людей. Есть регионы, где женщин за 60 в два раза больше, чем мужчин. Еще хуже ситуация с возрастом 70+: например, в Мурманской и Ивановской областях таких женщин в три раза больше, чем мужчин. 80-летних женщин в пять раз больше. Это тот колокол, в который надо бить», — пояснил заместитель директора программы «Население мира» IIASA Сергей Щербов.

Определение порога старости в России выявило колоссальный разброс по этому показателю между регионами. Это объясняется существенной разницей по ожидаемой продолжительности жизни.

«Ожидаемая продолжительность жизни настолько разнится по России, насколько она разнится в целом по миру. У нас есть регионы, где она почти как в Западной Европе, 77-80 лет. Это Ингушетия с показателем 76,5 лет для мужчин, Дагестан — 73,2 лет, Москва — 73 года. Но в Тыве ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составляет 58 лет. В Еврейской АО, на Чукотке она тоже меньше 60 лет. Это из ряда вон выходящие показатели, соотносимые с уровнем беднейших стран Центральной Африки», — сказал Сергей Щербов.

В Башкортостане, согласно расчетам ученых, порог старости, или ожидаемая продолжительность жизни, у женщин составляет 70,3 лет, у мужчин — 66,6 лет, в соседнем Татарстане, соответственно, 71 год и 66,4 лет. В целом по России порог старости для женщин определен в 70,5 лет, для мужчин — 66,5 лет.