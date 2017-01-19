В Уфе планируют высадить 200 сибирских кедров Фото: открытый источник
В Уфе планируют высадить 200 сибирских кедров
В Уфе планируют высадить 200 сибирских кедров Фото: открытый источник
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе планируется посадка 200 сибирских кедров. Об этом СМИ проинформировал председатель регионального отделения РГО Камиль Зиганшин. Саженцы кедров доставят из Ханты-Мансийского автономного округа, житель которого — Мидхат Хасанов, является инициатором данного проекта, уточняет «Вся Уфа». РГО договорилось с администрацией Демского района о месте будущей кедровой рощи — под нее выделено несколько гектаров на окраине Демы. Сибирские кедры будут не только очищать воздух, но и дадут пропитание птицам. Однако для вызревания шишек деревья должны достичь 25-летнего возраста.