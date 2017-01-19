В Санкт-Петербурге покажут сборник башкирского кино

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Санкт-Петербурге состоится показ сборника фильмов «Башкирское кино». Мероприятие запланировано на 26 января в библиотеке «На Стремянной» (ул. Стремянная, 20) совместно с FilmFest Club. Начало в 18.00. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.

Будут представлены короткометражные работы молодых башкирских режиссеров — призеров российских и зарубежных кинофестивалей. Это четыре фильма: «Личное дело» Андрея Носкова (2014), «Два соседа» Тансулпан Буракаевой (2015), «Листок» Романа Пожидаева (2015), «Енмеш» Айнура Аскарова (2011).

Обязательна предварительная запись по телефону: 764-40-65.