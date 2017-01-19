В Уфимском нефтяном университете обсудили развитие кооперации науки, образования и промышленности Фото: пресс-служба УГНТУ









В Уфимском нефтяном университете обсудили развитие кооперации науки, образования и промышленности Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский государственный нефтяной технический университет посетили заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Ирек Мухаметдинов и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Они осмотрели Молодежный технопарк, а затем приняли участие в круглом столе, где обсуждались перспективные направления развития научных разработок в области пищевой промышленности.

Вице-президент Академии наук РБ, заведующая кафедрой специальной химической технологии Райхана Кунакова подчеркнула значение интеграции вузовской и академической науки. Ее коллега, профессор Радик Зайнуллин рассказал о разработках кафедры в области утилизации сероводорода, глубокой переработки зерна, исследованиях бетулина и прополиса. Заведующий кафедрой кафедрой биотехнологии и технологии микробиологических производств Владимир Зорин проинформировал о значительных успехах в разработке стимуляторов урожайности, медицинских препаратов и феромонов, помогающих бороться с вредными насекомыми. Участники круглого стола обсудили необходимость развития производства на основе новых научных разработок.

Вице-премьер, подводя итоги встречи, подчеркнул, что «нужен междисциплинарный подход. Взаимодействие разных наук дает синергетический эффект. Нужно использовать возможности такого крупного вуза, как УГНТУ, чтобы создавать продукцию третьего-четвертого поколений».

«Наш университет, получивший в прошлом году статус опорного вуза России, намерен войти в еще один национальный проект: вузы как центры создания инноваций. Одним из ключевых моментов при этом является тесное взаимодействие с региональной властью, бизнес-сообществом и общественными организациями, — отметил ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин. — Мы бережно храним бренд Уфимского нефтяного, но как опорный вуз будем создавать новые точки роста, связанные с развитием биотехнологии, пищевой промышленности, промышленного дизайна. Тогда совместными усилиями мы сможем сформировать конкретные проекты».