В Башкирии ученица получила черепно-мозговую травму в школе Фото: Олег Яровиков В Башкирии ученица получила черепно-мозговую травму в школе Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ноябре 2016 года в одной из школ Аскинского района Башкирии произошел несчастный случай с малолетней учащейся. Во время перемены восьмилетняя ученица второго класса упала с двухметровой высоты в напольный люк в коридоре школы, ведущий в подвал. С черепно-мозговой травмой она была госпитализирована.

Региональная прокуратура выяснила, что люк оставили незапертым сотрудники образовательного учреждения. В связи с неисполнением законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся ведомство внесло в адрес начальника отдела образования представление. Директор школы, его заместитель и два педагога наказаны в дисциплинарном порядке. Руководитель образовательного учреждения оштрафован на 10 тысяч рублей. С учебного заведения будет взыскана компенсация материального и морального вреда, причиненного несовершеннолетней.